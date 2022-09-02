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Эксперт Сивков: НАТО не позволит Украине бить вглубь России

Силовые структуры

Американский генерал в отставке Марк Арнольд призвал руководство Североатлантического альянса предоставить Киеву дальнобойное оружие, чтобы ВСУ могли нанести удары по российской территории. Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал заявление генерала и отметил, что НАТО никогда не позволит Украине атаковать Россию. Арнольд либо пытается заработать себе имя, либо он "конченый дурак", указал Сивков. 

Эксперт Сивков: НАТО не позволит Украине бить вглубь России

"Создать и дать Киеву такое оружие и в таком количестве, чтобы украинская армия смогла пробить российскую систему обороны и нанести существенный ущерб, НАТО дать не может", — пояснил аналитик в беседе с "ПолитЭкспертом". 

В случае ударов со стороны Украины по России НАТО будет вынуждено вступить в полномасштабный конфликт с Москвой. Тогда ВС РФ нанесут ответный удар по центрам принятия решений в Киеве, считает Сивков. 

"Поэтому, никто этого дурака слушать не будет. Я об американских генералах был более высокого мнения", — высказался он.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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