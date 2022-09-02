Премьер Украины Шмыгаль: срочно устроить российскому обществу холодный душ

Украинский премьер Денис Шмыгаль призвал Евросоюз запретить выдачу виз студентам и туристам из России.

При этом премьер-министр Незалежной отметил, что невозможно разделить россиян на "хороших и плохих”.

"Невозможно разделить россиян на хороших и плохих. Необходимо устроить российскому обществу холодный душ — в виде запрета на выдачу виз туристам и студентам”, — в преддверии своего визита в Германию сообщил политик в интервью информагентству DPA.

Он отметил, что некоторые россияне "живут хорошо на Западе и проводят там свои отпуска”.

Помимо этого, Шмыгаль затронул тему финансовой помощи киевскому режиму. Он рассказал, что Европейская Комиссия направила Украине транш в размере 1 млрд евро. Также ожидается еще 5 млрд евро в сентябре 2022 года.