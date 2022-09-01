Шмыгаль не разрешил покидать мужчинам Украину с залогом

Выезд за границу отменяется — украинский премьер-министр Денис Шмыгаль не подписал разрешение выезжать мужчинам с Украины с залогом в 200 тысяч гривен.

Об этом сообщил нардеп Даниил Гетманцев.

Он отметил, что прежде чем открывать такую возможность, необходимо тщательнее проработать систему выезда граждан из страны, а также "природу использования залога в случае его невозврата".