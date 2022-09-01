Выезд за границу отменяется — украинский премьер-министр Денис Шмыгаль не подписал разрешение выезжать мужчинам с Украины с залогом в 200 тысяч гривен.
Об этом сообщил нардеп Даниил Гетманцев.
Он отметил, что прежде чем открывать такую возможность, необходимо тщательнее проработать систему выезда граждан из страны, а также "природу использования залога в случае его невозврата".
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