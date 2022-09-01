The Guardian: авантюра Киева под Херсоном приведёт к полному разгрому ВСУ

Так называемое контрнаступление войск киевского режима может привести украинскую армию к полному разгрому. Об этом сообщает британский аналитик Изабель Кошив. В результате провальных манёвров на Херсонском и Николаевском направлениях ВСУ понесли крупные потери в военной технике и живой силе, отмечает эксперт.

Теперь командование ВСУ вводит жёсткую цензуру, чтобы скрыть колоссальные проблемы на всём Южном направлении, заявляет Кошив.

Один из боевиков признаёт, что украинские войска способны произвести всего лишь имитацию контрнаступления.

"Русские чувствуют себя совершенно комфортно на своих позициях. Они нас не боятся; нет никаких причин бояться нас. На каждую ракету, которую мы запускаем, они запускают 50, 40, 30. У нас нет наступательного снаряжения. Вы не можете начать наступление с одними HIMARS", — подчёркивает другой боец в интервью The Guardian на условиях анонимности.