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Аксёнов: после победы РФ в спецоперации, Украина перестанет существовать

Силовые структуры

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что после победы России в спецоперации, украинской государственности настанет конец.

"После победы РФ и капитуляции Украины останется лишь часть территорий. Их возьмут в оборот страны НАТО, границы с РФ будут максимально укреплены, с этих территорий будут идти проблемы", — отметил он.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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