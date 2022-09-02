Аксёнов: после победы РФ в спецоперации, Украина перестанет существовать

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что после победы России в спецоперации, украинской государственности настанет конец.

"После победы РФ и капитуляции Украины останется лишь часть территорий. Их возьмут в оборот страны НАТО, границы с РФ будут максимально укреплены, с этих территорий будут идти проблемы", — отметил он.