Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что после победы России в спецоперации, украинской государственности настанет конец.
"После победы РФ и капитуляции Украины останется лишь часть территорий. Их возьмут в оборот страны НАТО, границы с РФ будут максимально укреплены, с этих территорий будут идти проблемы", — отметил он.
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