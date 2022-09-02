Ходарёнок: Киев скомпрометирует работу МАГАТЭ, чтобы скрыть ядерные проекты

Полковник запаса Михаил Ходарёнок назвал фейком заявления украинских властей о решении России эвакуировать сотрудников Запорожской АЭС. Также военный эксперт объяснил, почему Киев распространяет подобную дезинформацию.

По мнению обозревателя, власти Украины хотят дистанцироваться от новостей об атаках на станцию, поскольку их могут негативно воспринять западные чиновники.

Вместе с этим специалист допустил: представители Киева организуют провокацию, чтобы заставить мировую общественность сомневаться в выводах экспертов МАГАТЭ. В качестве примера подобных шагов со стороны украинских политиков Ходарёнок привёл события в Буче.

"Сейчас, когда вокруг "работы" Киева на ЗАЭС, в том числе и по проектам с оружейным ядерным топливом, может начать всплывать неприятная правда, весь процесс нужно максимально скомпрометировать", — заключил полковник запаса.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что специалисты агентства зафиксировали нарушения физической целостности станции.