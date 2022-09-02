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Ходарёнок: Киев скомпрометирует работу МАГАТЭ, чтобы скрыть ядерные проекты

Силовые структуры

Полковник запаса Михаил Ходарёнок назвал фейком заявления украинских властей о решении России эвакуировать сотрудников Запорожской АЭС. Также военный эксперт объяснил, почему Киев распространяет подобную дезинформацию.

Ходарёнок: Киев скомпрометирует работу МАГАТЭ, чтобы скрыть ядерные проекты

По мнению обозревателя, власти Украины хотят дистанцироваться от новостей об атаках на станцию, поскольку их могут негативно воспринять западные чиновники.

Вместе с этим специалист допустил: представители Киева организуют провокацию, чтобы заставить мировую общественность сомневаться в выводах экспертов МАГАТЭ. В качестве примера подобных шагов со стороны украинских политиков Ходарёнок привёл события в Буче.

"Сейчас, когда вокруг "работы" Киева на ЗАЭС, в том числе и по проектам с оружейным ядерным топливом, может начать всплывать неприятная правда, весь процесс нужно максимально скомпрометировать", — заключил полковник запаса.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что специалисты агентства зафиксировали нарушения физической целостности станции.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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