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Гендиректор МАГАТЭ Гросси сообщил о нескольких повреждениях Запорожской АЭС

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Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что представители миссии останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе. Как подчеркнул глава агентства, специалисты должны многое изучить.

По данным российского журналиста Руслана Осташко, Гросси указал на несколько нарушений физической целостности станции. Однако эксперты должны выяснить, случайные это повреждения или нет, добавил руководитель организации.

"Интересное совпадение. Как только делегация МАГАТЭ прибыла на АЭС, армия Украины прекратила обстрелы станции", — отметил телеведущий.

Ранее глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что украинские солдаты в четверг, первого сентября, вечером нанесли по городу три удара.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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