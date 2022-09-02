Киевский режим отправил на фронт "парадные" танки Т-64БМ2

Хоть Киев и скрывает свои реальные потери на полях боёв, некоторые факты выдают плачевность положения украинской армии.

К примеру, после провального наступления на юге, киевская власть решила отправить в зону СВО "парадные" танки Т-64БМ2.

Прозвище боевые машины получили не случайно, поскольку были изготовлены очень ограниченной серией (13 штук) для участия в праздничном параде, сообщает "Российская газета".

После летнего прошлогоднего торжества их передали 92-й бригаде, которая располагалась под Харьковом. По информации издания, три танка были уничтожены ракетным ударом в самом начале спецоперации, а остальные находились в резерве.

Отправка "парадных" боевых машин на фронт указывает на то, что украинская армия понесла серьёзнейшие потери в "контрнаступлении" на Херсон. Теперь Генштаб ВСУ пытается восполнить эти потери, выставляя на поле брани всё, что осталось в наличии.