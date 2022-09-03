Власти Запорожья: из-за лодок ВСУ в Каховском водохранилище подняли Ка-52

Из-за сообщений о лодках с вооружёнными людьми в Каховском водохранилище в Запорожской области подняли авиацию, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Как пояснил политик, работали вертолёты Ка-52.

"После получения и подтверждения информации о движении в ночное время большого количества лодок из временно подконтрольного режиму Зеленского района Каневского и Лысогорки вниз (на юг) по течению Днепра в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара с нашей стороны была поднята авиация. Работали вертолёты Ка-52", — заявил Рогов.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что вниз по течению Днепра в сторону были замечены более четырёх десятков лодок с вооружёнными людьми. Как позже выяснилось, на борту быстроходных катеров передвигался украинский десант.