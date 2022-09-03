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Рогов: в Запорожье пресекли "военное шоу" для Рамштайн с десантом Зеленского

Силовые структуры

Украинские военные получили отпор на попытку высадиться в трёх направлениях в освобождённой территории Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Рогов: в Запорожье пресекли "военное шоу" для Рамштайн с десантом Зеленского

Ранее стало известно о том, в районе Каховского водохранилища — из района Каменского и Степногорска — вниз по течению Днепра заметили около 40 быстроходных лодок украинской армии с десантниками на борту. По мнению Рогова, официальный Киев устроил "шоу" накануне заседания группы "Рамштайн" по поводу военной помощи Украине.

"Всё это было больше похоже на имитацию бурной деятельности накануне заседания созданной западными странами, так называемой группы "Рамштайн" по оказанию военной помощи Киеву. Украинским боевикам дан отпор, — пояснил член ВГА региона РИА Новости. — Всё это чисто военный шоу-бизнес. Зеленский устраивает очередное кровавое шоу ценой огромных потерь среди военнослужащих".

Ранее Pravda. Ru писала о том, что в регионе из-за десанта ВСУ в воздух подняли авиацию, работали боевые вертолёты Ка-52.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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