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Экс-депутат Рады: провал атак на Херсон и ЗАЭС грозит Киеву военным переворотом

Силовые структуры

Провал контрнаступления ВСУ в Херсонском направлении и попытки захвата Запорожской АЭС грозит президенту Украины Владимиру Зеленскому военным переворотом, заявил экс-депутат Рады Илья Киева.

Из-за приказов идти в атаку по этим направлениям, Киев потерял часть боевиков элитных подразделений, что вызвало недовольство командования ВСУ.

"Всё больше и больше в воздухе слышен запах переворота. Результат провала Херсонского наступления может стать точкой невозврата и начала восстания среди военных", — заявил экс-парламентарий.

Как подчеркнул Кива, некомпетентность Зеленского в стратегиях и тактических ведениях боя ведут к расколу в рядах ВСУ.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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