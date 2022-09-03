Провал контрнаступления ВСУ в Херсонском направлении и попытки захвата Запорожской АЭС грозит президенту Украины Владимиру Зеленскому военным переворотом, заявил экс-депутат Рады Илья Киева.
Из-за приказов идти в атаку по этим направлениям, Киев потерял часть боевиков элитных подразделений, что вызвало недовольство командования ВСУ.
"Всё больше и больше в воздухе слышен запах переворота. Результат провала Херсонского наступления может стать точкой невозврата и начала восстания среди военных", — заявил экс-парламентарий.
Как подчеркнул Кива, некомпетентность Зеленского в стратегиях и тактических ведениях боя ведут к расколу в рядах ВСУ.
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