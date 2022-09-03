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Евсеев: Черноморский флот РФ будет блокировать Николаев с моря

Силовые структуры

России необходимо, чтобы ЧФ РФ полностью блокировал город Николаев с акватории Чёрного моря, чтобы Запад не мог оказать помощь киевской власти.

Евсеев: Черноморский флот РФ будет блокировать Николаев с моря

Кроме того, нельзя дать, чтобы военные преступники сбежали из города, сообщил военный эксперт Владимир Евсеев.

По его словам, российской армии освобождать Николаев (и Одессу) надо будет "с земли", а не с моря, и для этого необходимо форсировать Южный Буг.

ВС РФ нужен укрепленный плацдарм, откуда они могли бы наступать в Николаевском направлении, чтобы отрезать все коммуникации, отметил обозреватель.

"Очень важно, чтобы Черноморский флот полностью блокировал Николаев с моря, чтобы не было оказано никакой помощи, и чтобы представители нацистских формирований и другие военные преступники не смогли сбежать из города. Помимо того, Черноморский флот может наносить ракетные удары и артиллерийские удары по вооруженным объектам на берегу", — подчеркнул аналитик Института стран СНГ в интервью изданию "Украина.ру".

Артиллерия ВСУ противника должна быть полностью уничтожена и лишь после этого можно начинать штурм Николаева, подытожил Евсееев.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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