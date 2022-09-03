Евсеев: Черноморский флот РФ будет блокировать Николаев с моря

России необходимо, чтобы ЧФ РФ полностью блокировал город Николаев с акватории Чёрного моря, чтобы Запад не мог оказать помощь киевской власти.

Кроме того, нельзя дать, чтобы военные преступники сбежали из города, сообщил военный эксперт Владимир Евсеев.

По его словам, российской армии освобождать Николаев (и Одессу) надо будет "с земли", а не с моря, и для этого необходимо форсировать Южный Буг.

ВС РФ нужен укрепленный плацдарм, откуда они могли бы наступать в Николаевском направлении, чтобы отрезать все коммуникации, отметил обозреватель.

"Очень важно, чтобы Черноморский флот полностью блокировал Николаев с моря, чтобы не было оказано никакой помощи, и чтобы представители нацистских формирований и другие военные преступники не смогли сбежать из города. Помимо того, Черноморский флот может наносить ракетные удары и артиллерийские удары по вооруженным объектам на берегу", — подчеркнул аналитик Института стран СНГ в интервью изданию "Украина.ру".

Артиллерия ВСУ противника должна быть полностью уничтожена и лишь после этого можно начинать штурм Николаева, подытожил Евсееев.