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ВСУ с боями пытаются закрепиться на Николаево-криворожском направлении

Силовые структуры

Министерство обороны РФ сообщает, что ВСУ продолжают безуспешные попытки закрепиться на ряде территорий на Николаево-криворожском направлении.

ВСУ с боями пытаются закрепиться на Николаево-криворожском направлении

Ракетные войска, боевые самолёты и артиллеристы наносят значительные потери националистическим формированиям.

За сутки боёв на этом направлении ВСУ потеряли 13 танков, 19 БПМ, 12 других боевых бронемашин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и свыше 330 боевиков. Взято в плен два военнослужащих ВСУ.

У посёлка Андреевка в Херсонской области сбиты два украинских самолёта Су-25 и один МиГ-29, переоборудованный для применения противолокационных ракет HARM производства США.

Высокоточным оружием авиация России за сутки в Николаевской области поразила пункт временной дислокации 17-й танковой бригады, а также склады с вооружением и военной техникой 46-й аэромобильной бригады.

Ликвидировано свыше 40 бандеровцев и до десяти единиц военной техники.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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