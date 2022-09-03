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Арестович описал положение армии РФ под Херсоном фразой из фильма Михалкова

Силовые структуры

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович охарактеризовал ситуацию в Херсонской области фрагментом из фильма Никиты Михалкова.

Арестович опубликовал фрагмент фильма режиссёра Никиты Михалкова 1974 года "Свой среди чужих, чужой среди своих".

В картине приводится диалог двух персонажей.

— При свидетеле могу сказать, что ничего нельзя гарантировать. Если они нас прижмут к реке это, по-моему, крышка.

— Крышка. Если прижмут, крышка! Если нас к реке прижмут, то всем крышка, — гласит беседа героев.

Украинский военный аналитик считает, что этот диалог хорошо описывает ситуацию на фронте.

"Штаб российских войск под Херсоном", — подписал видео помощник Зеленского.

Ранее Алексей Арестович заявил, что ВС РФ подтягивают резервы, чтобы выиграть время.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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