Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович охарактеризовал ситуацию в Херсонской области фрагментом из фильма Никиты Михалкова.

Арестович опубликовал фрагмент фильма режиссёра Никиты Михалкова 1974 года "Свой среди чужих, чужой среди своих".

В картине приводится диалог двух персонажей.

— При свидетеле могу сказать, что ничего нельзя гарантировать. Если они нас прижмут к реке это, по-моему, крышка.

— Крышка. Если прижмут, крышка! Если нас к реке прижмут, то всем крышка, — гласит беседа героев.