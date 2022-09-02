Арестович о наступлении армии РФ: подтягивают резервы, чтобы выиграть время

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что не верит в "хитрый план Путина". Он уверен, что успешное наступление может быть только быстрым.

Арестович скептически отнёсся к мнению западных СМИ о том, что Владимир Путин является хитрым стратегом, который в итоге всех переиграет.

"Чтобы в мире не происходило — это хитрый план Путина", — озвучил помощник Зеленского мнение иностранных аналитиков.

Арестович считает, что подобное объяснение транслируется и для россиян.

"Успешная агрессия может быть только быстрой. Затянутая война — это оттягивание поражения. Поддятигивание резервов и изображение наступления с российской стороны — ничто иное как попытка выиграть время до полного разгрома", — заявил украинский военный аналитик в беседе с Марком Фейгиным*.

Ранее Алексей Арестович заявил, что то, что кажется остановкой ВСУ, на самом деле является особыми ходами штабов Украины.



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