Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что не верит в "хитрый план Путина". Он уверен, что успешное наступление может быть только быстрым.
Арестович скептически отнёсся к мнению западных СМИ о том, что Владимир Путин является хитрым стратегом, который в итоге всех переиграет.
"Чтобы в мире не происходило — это хитрый план Путина", — озвучил помощник Зеленского мнение иностранных аналитиков.
Арестович считает, что подобное объяснение транслируется и для россиян.
"Успешная агрессия может быть только быстрой. Затянутая война — это оттягивание поражения. Поддятигивание резервов и изображение наступления с российской стороны — ничто иное как попытка выиграть время до полного разгрома", — заявил украинский военный аналитик в беседе с Марком Фейгиным*.
Ранее Алексей Арестович заявил, что то, что кажется остановкой ВСУ, на самом деле является особыми ходами штабов Украины.
* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВКС РФ не могут продвинуться в воздушное пространство Украины, чтобы заявить о своём превосходстве в воздухе, считает американский эксперт.