Военкор Руденко: в районе Красногоровки снялись с позиций несколько взводов ВСУ

В районе Красногоровки в ДНР снялись с позиций несколько взводов 66-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщил в своём Telegram-канале военный журналист Андрей Руденко.

Он опубликовал видео, на котором какой-то офицер из штаба пытается вначале уговорами, а потом и прямыми угрозами заставить их идти обратно в окопы.

Однако бойцы отправляться на убой наотрез отказываются, отметил репортёр.

Военкор также высказал мнение, что для них лучше всё-таки тюрьма, чем передовая. Он выразил уверенность, что скоро эта территория будет освобождена, а боевики киевскго режима, соответственно, ликвидированы.