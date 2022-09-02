В районе Красногоровки в ДНР снялись с позиций несколько взводов 66-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщил в своём Telegram-канале военный журналист Андрей Руденко.
Он опубликовал видео, на котором какой-то офицер из штаба пытается вначале уговорами, а потом и прямыми угрозами заставить их идти обратно в окопы.
Однако бойцы отправляться на убой наотрез отказываются, отметил репортёр.
Военкор также высказал мнение, что для них лучше всё-таки тюрьма, чем передовая. Он выразил уверенность, что скоро эта территория будет освобождена, а боевики киевскго режима, соответственно, ликвидированы.
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