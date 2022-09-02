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Военкор Руденко: в районе Красногоровки снялись с позиций несколько взводов ВСУ

Силовые структуры

В районе Красногоровки в ДНР снялись с позиций несколько взводов 66-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщил в своём Telegram-канале военный журналист Андрей Руденко.

Он опубликовал видео, на котором какой-то офицер из штаба пытается вначале уговорами, а потом и прямыми угрозами заставить их идти обратно в окопы.

Однако бойцы отправляться на убой наотрез отказываются, отметил репортёр.

Военкор также высказал мнение, что для них лучше всё-таки тюрьма, чем передовая. Он выразил уверенность, что скоро эта территория будет освобождена, а боевики киевскго режима, соответственно, ликвидированы.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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