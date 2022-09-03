По мнению политического эксперта Андрея Суздальцева, российские войска не пользуются своими возможностями для быстрого продвижения на Украине, демонстрируя Западу готовность к началу переговоров.
Он отметил, что центры принятия решений в Киеве давно стоило ликвидировать, однако союзные силы России и Народной милиции ведут себя довольно сдержанно. Суздальцев считает, что приостановка наступления является не военным вопросом, а политическим.
"Бросок к Приднестровью, бросок к Кривому рогу, огибаем, допустим, Николаев, отрезаем Одесскую область — это другое уже дело, это уже европейская геополитика, мы исключаем Украину из стран, хоть как-то висящих на карте мира. Мы это можем сделать, но пока не делаем", — заявил политолог в эфире интернет-канала PolitWera.
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