Суздальцев: Россия приостановила наступление, показывая готовность к переговорам

По мнению политического эксперта Андрея Суздальцева, российские войска не пользуются своими возможностями для быстрого продвижения на Украине, демонстрируя Западу готовность к началу переговоров.

Он отметил, что центры принятия решений в Киеве давно стоило ликвидировать, однако союзные силы России и Народной милиции ведут себя довольно сдержанно. Суздальцев считает, что приостановка наступления является не военным вопросом, а политическим.

"Бросок к Приднестровью, бросок к Кривому рогу, огибаем, допустим, Николаев, отрезаем Одесскую область — это другое уже дело, это уже европейская геополитика, мы исключаем Украину из стран, хоть как-то висящих на карте мира. Мы это можем сделать, но пока не делаем", — заявил политолог в эфире интернет-канала PolitWera.