Алексей Арестович объяснил, что наступление для ВСУ приводит к увеличению потерь.
Советник офиса Владимира Зеленского рассказал, что параллельно с уничтожением складов ВС РФ наземная операция украинской армии продолжается.
"Наши военные метр за метром освобождают юг Украины. Медленно, с кровью, с потерями, но наступают", — написал украинский военный аналитик в своём микроблоге.
Арестович предупредил, что освобождение Украины будет долгим и кровавым процессом.
"Победа не даётся легко, тем более в войне с таким размахом", — объяснил Арестович.
Помощник Зеленского отметил, что ситуация усугубляется мз-за того, что российские военные обладают волевыми качествами.
"Мы уже победили стратегически", — заявил украинский военный эксперт.
Ранее Арестович описал положение армии РФ под Херсоном фразой из фильма Никиты Михалкова.
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Несмотря на большие потери при "контрнаступе" на Херсон, ВСУ всё ещё продолжают попытки атак, но уже не на всех направлениях.