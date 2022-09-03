Арестович о действиях ВСУ на юге: "Медленно, с кровью, с потерями, но наступают"

Алексей Арестович объяснил, что наступление для ВСУ приводит к увеличению потерь.

Советник офиса Владимира Зеленского рассказал, что параллельно с уничтожением складов ВС РФ наземная операция украинской армии продолжается.

"Наши военные метр за метром освобождают юг Украины. Медленно, с кровью, с потерями, но наступают", — написал украинский военный аналитик в своём микроблоге.

Арестович предупредил, что освобождение Украины будет долгим и кровавым процессом.

"Победа не даётся легко, тем более в войне с таким размахом", — объяснил Арестович.

Помощник Зеленского отметил, что ситуация усугубляется мз-за того, что российские военные обладают волевыми качествами.

"Мы уже победили стратегически", — заявил украинский военный эксперт.

Ранее Арестович описал положение армии РФ под Херсоном фразой из фильма Никиты Михалкова.