Трухан: Киев отправил вторую волну десанта в расчёте на беспечность ВС РФ

В Киеве, вероятно, рассчитывали, на беспечность российских военных, отправляя на верную смерть вторую волну десанта на Энергодар в ночь на субботу. Такое мнение высказал полковник запаса Центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан.

Расчёт, видимо, был на то, что военные РФ ослабят бдительность после того, как отбили первую попытку атаки на Запорожскую АЭС, и вторую волну пропустят, предположил он.

Однако российские военные всё это ждали, заметил эксперт в эфире YouTube-канала PolitWera. В Киеве любят рассказывать, как ВС РФ, что-то не учли, не предусмотрели, а на самом деле это их беспечность при подготовке, добавил аналитик.

По его мнению, это ошибка, когда люди ориентируются на свои силы и считают противника глупым в том или ином моменте и таким же, как они сами.

"Потому что, как при планировании операции не предусмотреть вариант того, что воздух наш? Это к вопросу тем, которые говорят, что у нас нет там превосходства и так далее… Как не предусмотреть, что на водной глади не заметят малоразмерные суда, я не знаю", — заключил собеседник канала.