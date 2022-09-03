Рогов раскрыл подробности ликвидации ночного десанта ВСУ: "Били хорошо"

Сегодня ночью диверсионная группа Вооружённых сил Украины (ВСУ) из 250 человек на 42 катерах попыталась высадиться в Энергодаре. По сообщению Минобороны РФ, 42 человека были убиты и 23 ранены.

Подробностями того, как всё происходило, поделился член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Соловьёв LIVE. Так получилось, что он как раз в это время находился на берегу Днепра.

Политик отметил, что было "очень громко", когда всё началось, а также поблагодарил своих земляков-запорожцев, которые заметили выдвижение боевиков и сообщили об этом. Благодаря им удалось выиграть несколько минут до обнаружения диверсантов техническими средствами. Далее к делу подключилась военная авиация России.

"Отработали по ним и Су-30, наши самолёты, и Ка-52, причём били хорошо, били этих чертей, на чём свет стоял", — рассказал Рогов.

Диверсанты действительно были уверены, что они незаметны под покровом тёмной ночи и на фоне сильного обстрела из "Хаймарсов", однако русский солдат-освободитель не дал ничего плохого сделать этим негодяям ни в Васильевке, ни в Днепрорудном, ни в Энергодаре, заключил собеседник канала.