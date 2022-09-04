Алёхин: русские САУ "Нона" и Ка-52 раскрошили технику ВСУ под Херсоном

Украинские войска на Херсонском направлении попытались контратаковать на некоторых участках фронта. Боевики ВСУ использовали силы двух танковых рот и одной мотопехотной. Однако все попытки были пресечены российской армией. Об этом завил военный эксперт Геннадий Алёхин.

Фактически украинская группировка оказалась в огневом мешке, поскольку ВС РФ нанесли удары по противнику из самоходной артиллерийско-миномётной установки (САУ) "Нона". Артиллерийское оружие великолепно проявило себя в тандеме с ударными вертолётами Ка-52. Они буквально раскрошили около 60 единиц боевой техники ВСУ, отметил эксперт.

"Вообще подобных потерь за два последних месяца проведения СВО, включая Донбасское направление, противник еще не нёс. А это произошло лишь за сутки", — констатировал Алехин в интервью изданию "Украина.ру".