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Алёхин: русские САУ "Нона" и Ка-52 раскрошили технику ВСУ под Херсоном

Силовые структуры

Украинские войска на Херсонском направлении попытались контратаковать на некоторых участках фронта. Боевики ВСУ использовали силы двух танковых рот и одной мотопехотной. Однако все попытки были пресечены российской армией. Об этом завил военный эксперт Геннадий Алёхин.

Алёхин: русские САУ "Нона" и Ка-52 раскрошили технику ВСУ под Херсоном

Фактически украинская группировка оказалась в огневом мешке, поскольку ВС РФ нанесли удары по противнику из самоходной артиллерийско-миномётной установки (САУ) "Нона". Артиллерийское оружие великолепно проявило себя в тандеме с ударными вертолётами Ка-52. Они буквально раскрошили около 60 единиц боевой техники ВСУ, отметил эксперт.

"Вообще подобных потерь за два последних месяца проведения СВО, включая Донбасское направление, противник еще не нёс. А это произошло лишь за сутки", — констатировал Алехин в интервью изданию "Украина.ру".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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