В Энергодаре прогремели три взрыва

В Энергодаре прогремели три сильных взрыва. По сообщению очевидцев, оглушительный грохот прокатился по всему городу.

Сработала противовоздушная оборона, передаёт корреспондент ТАСС предварительные оценки.

Сколько снарядов и каких было выпущено по Энергодару, пока неизвестно.