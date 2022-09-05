В Энергодаре прогремели три сильных взрыва. По сообщению очевидцев, оглушительный грохот прокатился по всему городу.
Сработала противовоздушная оборона, передаёт корреспондент ТАСС предварительные оценки.
Сколько снарядов и каких было выпущено по Энергодару, пока неизвестно.
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Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.