Бригада из Калининграда отправляется на Украину: "Новый год встретим в Киеве"

Подразделение с самым мощным вооружением едет громить ВСУ на Украине.

Об этом из зоны спецоперации сообщает издание "Русская весна".

"Артиллерийская бригада большой мощности выдвигается для поддержки наших ребят. С нами "Зоопарк" (РЛС контрбатарейной борьбы. — Прим. ред.), с нами букеты цветов — "тюльпаны" (самоходный миномёт. — Прим. ред.), "пионы" (самоходная пушка. — Прим. ред.) и всё остальное. Новый Год планируем праздновать в Киеве", — сообщают добровольцы, отправляющиеся на фронт из Калининграда.

Они поблагодарили главу Калининградской области Антона Алиханова и правительство региона за экипировку и амуницию.

Бойцы особо отмечают, что "победа будет за нами".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.