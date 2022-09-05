Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Власти Херсона заявили о крахе украинского контрнаступления: 3 тыс. погибших
ВС РФ нанесли удары по военным объектам ВСУ в Запорожье
Кедми военный альянс НАТО начинает рассыпаться
NYT: боевики ВСУ наладили бартерный обмен оружием среди подразделений
Хоккеиста "Салавата Юлаева" приговорили к пяти годам условно за дачу взятки
Nikkei: глобальный ущерб от засухи 2022 года достиг $13,2 млрд
Global Times: большое число британцев этой зимой замёрзнет насмерть
Рогов: миссия МАГАТЭ покинет Запорожскую АЭС 6 сентября
Подразделение "Эспаньола": футбольные фанаты денацифицируют Украину

Бородай: враг формирует и тренирует в Европе всё новые и новые бригады

Силовые структуры

В Донбассе объединённая армия установила контроль над Песками.

Бородай: враг формирует и тренирует в Европе всё новые и новые бригады

Однако это пока успех ограниченного масштаба, убеждён депутат Госдумы и руководитель СДД Донбасса Александр Бородай.

По его словам, ещё есть Авдеевка и всё, что осталось от донбасской группировки ВСУ. А это всё-таки наиболее мощная группировка националистов, отметил эксперт, и он предостерёг бы от излишнего оптимизма.

"Враг на месте не сидит. Он формирует новые и новые бригады. В частности, они в Англии тренировали три бригады, вооружённые натовским оружием. Еще три бригады собираются там тренироваться. Всего противник планирует сформировать шесть полноценных бригад, вооружённых натовским оружием", — сказал в интервью изданию "Украина.ру" Бородай.

Он отметил, что хотя и участились случаи сдачи украинских боевиков в плен, но в целом армия Незалежной не рассеяна, управляемость не потеряна, бои идут по всей линии соприкосновения. ВСУ даже пытаются контрнаступать на отдельных участках, пусть и неудачно, с большими потерями, подытожил депутат.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Группа военных ЛДНР попала в плен к ВСУ в Херсонской области

Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.

Группа военных ЛДНР попала в плен к ВСУ в Херсонской области
Военные 35-й бригады морской пехоты ВСУ заявили, что их просто истребляют
Силовые структуры
Военные 35-й бригады морской пехоты ВСУ заявили, что их просто истребляют
Силовые структуры
Между Николаевом и Херсоном ВСУ в бой бросили большие силы
Мир. Новости мира
Неожиданная правда об украинском зерне: оно – продукт гигантов ГМО-агробизнеса США
Любовь Степушова Дело не в России: в Праге обругали и прогнали с митинга премьера Фиалу Любовь Степушова Сергей Лебедев Почтовая марка поссорила Киев и Москву и довела до войны Боливию и Парагвай Сергей Лебедев Анастасия Жукова Роскосмос готовит перевалочный пункт для миссий к Луне Анастасия Жукова
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: ВС РФ применили устаревшие ракеты для ЗРК С-300 на Украине
Общество
Веселовский: Спецоперация может пойти в совершенно неожиданном ключе
С 1 октября ФРГ задействует армию для борьбы с беспорядками на улицах
Мир. Новости мира
С 1 октября ФРГ задействует армию для борьбы с беспорядками на улицах
Последние материалы
"Почта России" начнёт доставлять алкоголь с апреля 2023 года
В Донбассе 1-я Славянская бригада уничтожает укрепрайоны ВСУ
Newsweek: Байден продаёт Америку Ирану, что грозит ядерной катастрофой
Ипотечники стали главными кредитными должниками в России
"Печат": Запад готовит Зеленскому участь Порошенко
Редактор TAC Род Дреер: США развяжут Третью мировую войну на Украине
В Госдуме предложили сохранять и регулировать нормы украинского языка в РФ
Семьи участников СВО могут получить именные сертификаты на туристический кешбэк
"Феррари", "Ламборджини" и "Порше": от авто до телефона, очков и ноутбуков
Berliner Zeitung: президента Зеленского обвинили во лжи на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников