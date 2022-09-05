Бородай: враг формирует и тренирует в Европе всё новые и новые бригады

В Донбассе объединённая армия установила контроль над Песками.

Однако это пока успех ограниченного масштаба, убеждён депутат Госдумы и руководитель СДД Донбасса Александр Бородай.

По его словам, ещё есть Авдеевка и всё, что осталось от донбасской группировки ВСУ. А это всё-таки наиболее мощная группировка националистов, отметил эксперт, и он предостерёг бы от излишнего оптимизма.

"Враг на месте не сидит. Он формирует новые и новые бригады. В частности, они в Англии тренировали три бригады, вооружённые натовским оружием. Еще три бригады собираются там тренироваться. Всего противник планирует сформировать шесть полноценных бригад, вооружённых натовским оружием", — сказал в интервью изданию "Украина.ру" Бородай.

Он отметил, что хотя и участились случаи сдачи украинских боевиков в плен, но в целом армия Незалежной не рассеяна, управляемость не потеряна, бои идут по всей линии соприкосновения. ВСУ даже пытаются контрнаступать на отдельных участках, пусть и неудачно, с большими потерями, подытожил депутат.