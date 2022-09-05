Ходаковский: наступление ВСУ на юге ВС РФ могут использовать в своих интересах

Вооружённые силы Украины (ВСУ), пытаясь "удивить Запад" пошли в наступление на юге. Однако Россия может использовать это в своих интересах, ударив по украинским военным. Такое мнение высказал командир батальона "Восток" ДНР Александр Ходаковский.

Он считает, что "шевеление на фронте" нельзя назвать наступлением, если концентрации боевых действий не будет на широком участке. Однако у Украины нет больших резервов, чтобы подобное "действо" организовать, предположил комбат.

По его мнению, Украина сейчас разворачивать широкомасштабные боевые действия не способна, а исходить можно только из того, что войска "убыли и ослабели" на некоторых участках, а где-то — сосредоточили свои силы.

У российских военных, таким образом, есть все шансы ударить по ВСУ, полагает Ходаковский.

"Неплохо было бы определиться, где сейчас перспективнее всего ударить, пока ВСУ сползлись на одно направление и пытаются удивить Запад", — заключил он своём Telegram-канале.