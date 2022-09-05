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Глава Энергодара: ВСУ готовят новые провокации против Запорожской АЭС

Силовые структуры

По словам главы администрации Энергодара Александра Волги, украинские войска готовят очередной провокационный манёвр в отношении Запорожской АЭС.

"Есть информация о том, что ВСУ дополнительно готовят какие-то провокации в отношении Запорожской атомной станции", — сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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