По словам главы администрации Энергодара Александра Волги, украинские войска готовят очередной провокационный манёвр в отношении Запорожской АЭС.

"Есть информация о том, что ВСУ дополнительно готовят какие-то провокации в отношении Запорожской атомной станции", — сказал Волга в эфире телеканала "Россия 24".