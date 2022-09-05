Союзная армия уничтожает боевиков ВСУ в Марьинке

Продолжаются успешные действия союзных войск в спецоперации на Украине.

Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики при поддержке армии России уничтожают украинских националистов в Марьинке.

Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны".

Подразделения объединённых сил действуют профессионально, активно используют беспилотные летательные аппараты и другое современное оружие, не оставляя бандеровским формированиям ни одного шанса на успех.

Минобороны РФ уже отметило, что у н. п. Краснополье (ДНР) огневыми ударами по боевым позициям 81-й десантно-штурмовой бригады ликвидировано около двадцати и ранено более полусотни военных ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.