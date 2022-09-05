Украинские журналисты сообщили, что российские артиллеристы уничтожили полковника ВСУ Андря Омельченко. По данным СМИ, военный погиб во время наступления на Херсонском направлении.
Как написали в "Военный осведомитель", Омельченко служил с 2014 года. По информации издания, полковник принимал участие в боях на территории республик Донбасса.
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Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.