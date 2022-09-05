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"Военный осведомитель": полковник ВСУ Омельченко погиб при наступлении на Херсон

Силовые структуры

Украинские журналисты сообщили, что российские артиллеристы уничтожили полковника ВСУ Андря Омельченко. По данным СМИ, военный погиб во время наступления на Херсонском направлении.

Как написали в "Военный осведомитель", Омельченко служил с 2014 года. По информации издания, полковник принимал участие в боях на территории республик Донбасса.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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