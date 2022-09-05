Чем дольше будут освобождать Донбасс, тем больше погибнет мирных граждан.
Об этом сообщил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Комментируя в эфире на канале "Россия 1" ситуацию на фронте, он резко высказался о темпах спецоперации.
"Вот это "планомерное наступление", такими темпами, как сейчас, приведёт к очень многочисленным жертвам… Все эти месяцы будут идти вот эти варварские обстрелы. Они будут продолжаться каждый день. Потери мирного, гражданского населения будут", — подчеркнул аналитик.
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Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.