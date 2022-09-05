В Москве раскритиковали темпы наступления на Донбассе: мирные гибнут!

Чем дольше будут освобождать Донбасс, тем больше погибнет мирных граждан.

Об этом сообщил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Комментируя в эфире на канале "Россия 1" ситуацию на фронте, он резко высказался о темпах спецоперации.

"Вот это "планомерное наступление", такими темпами, как сейчас, приведёт к очень многочисленным жертвам… Все эти месяцы будут идти вот эти варварские обстрелы. Они будут продолжаться каждый день. Потери мирного, гражданского населения будут", — подчеркнул аналитик.