Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что союзные силы России и народных республик успешно продвигаются на Донецком направлении специальной военной операции на Украине. В ходе наступления наши войска уничтожают позиции противника и занимают новые территории. По словам Кадырова, хороших новостей с данного участка фронта осталось ждать недолго.
"Я вам обещал хорошие новости, скоро вы их получите. Осталось ждать немного", — заявил Кадыров.
Он также сообщил, что вскоре союзные войска РФ и ЛДНР получат подкрепление: на Украину будут отправлены несколько тысяч добровольцев и элитных бойцов.
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