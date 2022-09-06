Кадыров: хороших новостей с Донецкого направления СВО осталось ждать недолго

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что союзные силы России и народных республик успешно продвигаются на Донецком направлении специальной военной операции на Украине. В ходе наступления наши войска уничтожают позиции противника и занимают новые территории. По словам Кадырова, хороших новостей с данного участка фронта осталось ждать недолго.

"Я вам обещал хорошие новости, скоро вы их получите. Осталось ждать немного", — заявил Кадыров.

Он также сообщил, что вскоре союзные войска РФ и ЛДНР получат подкрепление: на Украину будут отправлены несколько тысяч добровольцев и элитных бойцов.