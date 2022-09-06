На Украину готовятся к отправке тысячи элитных бойцов и хорошо подготовленных добровольцев, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов готовятся к отправке на Украину", — пояснил политик.
Речь идёт о двух полках и трёх батальонах. Он подчеркнул, что составы отправят на помощь наступающим на ВСУ союзным силам.
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