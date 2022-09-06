Кадыров: к отправке на Украину готовятся тысячи добровольцев и элитных бойцов

На Украину готовятся к отправке тысячи элитных бойцов и хорошо подготовленных добровольцев, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов готовятся к отправке на Украину", — пояснил политик.

Речь идёт о двух полках и трёх батальонах. Он подчеркнул, что составы отправят на помощь наступающим на ВСУ союзным силам.