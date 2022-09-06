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Масштабы потерь ВСУ под Херсоном превзошли Иловайск и Дебальцево

Силовые структуры

Киев скрывает реальные потери ВСУ после "контрнаступа" в Херсонской области.

Масштабы потерь ВСУ под Херсоном превзошли Иловайск и Дебальцево

Эти потери огромны, сообщает замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, план наступления провалился, вместо прорыва армия Украины уперлась в оборону ВС РФ. Потери ВСУ уже перевалили за три тысячи убитыми, а раненых должно быть в 3-4 раза больше.

В украинской прессе тишина, реальное положение дел после "контрнаступления" просто утаивается от украинцев, а погибших боевиков записывают в пропавшие без вести и хоронят "втихаря", отметили в администрации области.

По количеству потерь число убитых уже превзошло иловайский и дебальцевские "котлы".

"По нашим данным, украинские войска уже потеряли с конца августа около трёх тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники, в том числе немецкой и польской", — цитирует РИА Новости Стремоусова.

Эксперты уже отмечали, что Зеленскому нужна перемога для отчёта перед Западом, поскольку 8 сентября будет обсуждаться очередная военная помощь киевскому режиму.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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