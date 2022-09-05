Армия Украины уже сутки подтягивает резервы на Херсонское направление.
Резервы украинских формирований с ходу вступили в бой (танки и БМП), а встретили атакующих артиллеристы РФ: Мста-С, реактивные системы залпового огня и гаубицы Д-30 7-й десантной дивизии, корректируемые разведчиками с беспилотников.
Подразделения ВДВ отправились помогать российским бойцам и с ними отразили удар националистов.
За несколько часов боёв бандеровцы продвинуться так и не смогли, и отступили. Предварительные потери украинской армии составили: три танка, три БМП, пять бронеавтомобилей, сообщает "Русская Весна".
Сейчас ВСУ продолжают подтягивать резервы для очередных попыток прорвать оборону на этом участке.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия Украины несёт большие потери под Херсоном.