Новое наступление на Херсон: ВСУ подтягивают и бросают в бой резервы

Армия Украины уже сутки подтягивает резервы на Херсонское направление.

Резервы украинских формирований с ходу вступили в бой (танки и БМП), а встретили атакующих артиллеристы РФ: Мста-С, реактивные системы залпового огня и гаубицы Д-30 7-й десантной дивизии, корректируемые разведчиками с беспилотников.

Подразделения ВДВ отправились помогать российским бойцам и с ними отразили удар националистов.

За несколько часов боёв бандеровцы продвинуться так и не смогли, и отступили. Предварительные потери украинской армии составили: три танка, три БМП, пять бронеавтомобилей, сообщает "Русская Весна".

Сейчас ВСУ продолжают подтягивать резервы для очередных попыток прорвать оборону на этом участке.