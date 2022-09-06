Вооружённые силы Украины (ВСУ) просят ввести режим тишины в районе населённого пункта Северск. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, этот режим необходим украинским подразделениям для эвакуации убитых и раненых солдат.
"Вооружённые формирования Украины на открытом диапазоне коротких волн начали запрашивать режим тишины", — сказал Марочко.
Он также добавил, что получил эту информацию от разведывательных служб Луганской Народной Республики. Кроме того, офицер подчеркнул: инициатива на введение режима тишины исходит от солдат ВСУ, а не от вышестоящего военно-политического командования Украины.
Ранее Марочко сообщил, что украинская армия несёт критические потери в живой силе и военной технике в районе Соледара. Как пояснил представитель Народной милиции ЛНР, командиры на местах запрашивают у Киева разрешение на уход с передовых позиций.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия Украины несёт большие потери под Херсоном.