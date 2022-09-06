Марочко: ВСУ запрашивают режим тишины в районе Северска для эвакуации убитых

Вооружённые силы Украины (ВСУ) просят ввести режим тишины в районе населённого пункта Северск. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, этот режим необходим украинским подразделениям для эвакуации убитых и раненых солдат.

"Вооружённые формирования Украины на открытом диапазоне коротких волн начали запрашивать режим тишины", — сказал Марочко.

Он также добавил, что получил эту информацию от разведывательных служб Луганской Народной Республики. Кроме того, офицер подчеркнул: инициатива на введение режима тишины исходит от солдат ВСУ, а не от вышестоящего военно-политического командования Украины.

Ранее Марочко сообщил, что украинская армия несёт критические потери в живой силе и военной технике в районе Соледара. Как пояснил представитель Народной милиции ЛНР, командиры на местах запрашивают у Киева разрешение на уход с передовых позиций.