Росгвардия РФ в освобождённом Лисичанске нашла документ, который подтвердил большие потери ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"На оставленных позициях ВСУ сотрудниками Росгвардии был обнаружен рапорт одного из командиров подразделения Александра Коваленко. Этот документ является доказательством того, что украинские националисты понесли большие потери в боях под Северодонецком и Лисичанском”, — сказано в сообщении.
Причиной отхода националистов с укрепрайонов было плохое построение обороны, которое не смогло обеспечить защиту личного состава от ВС РФ, а также слабое управление боевиками ВСУ и низкое моральное состояние бандеровцев.
"Не исключено, что подобные шаблонно-шаблонные доклады заранее готовились командирами ВСУ различных тактических уровней для оправдания неэффективности принимаемых ими решений, что привело к срыву выполнения поставленных боевых задач”, — пишет пресс-центр Росгвардии.
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Армия Украины несёт большие потери под Херсоном.