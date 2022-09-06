Росгвардия в Лисичанске нашла подтверждающий большие потери у ВСУ документ

Росгвардия РФ в освобождённом Лисичанске нашла документ, который подтвердил большие потери ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На оставленных позициях ВСУ сотрудниками Росгвардии был обнаружен рапорт одного из командиров подразделения Александра Коваленко. Этот документ является доказательством того, что украинские националисты понесли большие потери в боях под Северодонецком и Лисичанском”, — сказано в сообщении.

Причиной отхода националистов с укрепрайонов было плохое построение обороны, которое не смогло обеспечить защиту личного состава от ВС РФ, а также слабое управление боевиками ВСУ и низкое моральное состояние бандеровцев.

"Не исключено, что подобные шаблонно-шаблонные доклады заранее готовились командирами ВСУ различных тактических уровней для оправдания неэффективности принимаемых ими решений, что привело к срыву выполнения поставленных боевых задач”, — пишет пресс-центр Росгвардии.