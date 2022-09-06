CNN: США отмечают продвижение армии Украины на юге

Пентагон отмечает продвижение армии Украины и успехи в возвращении некоторых южных территорий.

Об этом сообщает информагентство CNN.

По информации издания, пресс-секретарь Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер подчеркнул, что на Херсонском направлении наблюдается продолжающееся наступление ВСУ.

"Украинские военные продолжают совершать определённое движение вперёд. Мы знаем, что они уже отбили некоторые села”, — отметил чиновник Пентагона.

По его словам, Вашингтон зафиксировал также и некоторую наступательную активность российской армии у Артёмовска.