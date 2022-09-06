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Кедми: военного переворота в Киеве не будет — генералы ВСУ "в кармане" у США

Силовые структуры

Никакие потери Киева в боевых действиях и в политике не приведут к военному государственному перевороту на Украине, пока не прикажут её западные хозяева.

Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми.

Он отметил, что в Незалежной может быть всё, что угодно, но без благословления "кураторов" — такие варианты едва ли возможны.

Чтобы произошёл военный переворот, необходимо, чтобы его кто-то поддержал. Против воли Вашингтона и Лондона ничего не случится, в интервью журналисту Александру Вальдману рассказал бывший глава израильской спецслужбы.

"Они слишком плотно, хорошо сидят на Украине — и в СБУ, и в армии. Кто будет делать переворот? Генералы? Они все — в кармане американцев. А если он произойдёт, значит, это — в соответствии с американской политикой, чтобы они при этом ни говорили", — подытожил Кедми.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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