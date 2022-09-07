Дробницкий: Лиз Трасс вообще ничего не понимает в Украине

Новый премьер Британии Лиз Трасс не понимает всех тонкостей ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщил политолог-американист, эксперт Дмитрий Дробницкий.

Её предшественник Борис Джонсон на Украине преследовал свои определённые цели. А вот сменившая Джонсона Трасс "в этом вопросе вообще ничего не понимает", убеждён аналитик.

"Ей сказали, что "демократия лучше, чем недемократия". И она говорит, что "на Украине демократия". А особенностей ситуации она не понимает", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал обозреватель.

По его словам, инструкторы, обучавшие боевиков украинской армии, могут скоро покинуть Незалежную. При прежнем премьере профессиональные солдаты могли спокойно работать. При Трасс, которая "будет дёргаться марионеткой" в руках "консерваторов", работа на Украине будет весьма затруднена.