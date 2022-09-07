Кочетков: Лиз Трасс после Украины бросит в топку войны Польшу

Граждане Европейского Союза думали, что этой зимой для них всё будет хорошо. Они надеялись, что их правительства ведут адекватную политику, Россия уступит.

Однако они ошиблись, в данном случае они такие же жертвы, как и граждане Украины.

Об этом сообщил политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков. По его словам, конфликт с РФ — это экономическая война, уничтожающая европейскую экономику.

А американцы с британцами во главе с маловменяемой Лиз Трасс будут подливать масло в огонь конфликта, а когда закончится Украина, настанет очередь стран Восточной Европы. Чтобы в дальнейшем разорвать Россию на части, получить в руки те ресурсы, которыми РФ располагает, они готовы жертвовать многими

"И тут любые ставки не считаются чрезмерными, они готовы идти на любые жертвы, тем более, не на свои. Надо бросить в топку украинцев — бросили, следующая Польша — да пожалуйста, кто там еще — Чехия… эти все лимитрофы — вообще не вопрос", — в беседе с изданием "Украина.ру" сказал Кочетков.