Штурмовые группы 11 полка НМ ДНР и батальона "Сомали" вышли к Первомайскому

Союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР продвинулись на нескольких участках фронта в Донбассе. Подразделениям НМ ДНР удалось выйти на окраины населённого пункта Первомайское и вступить в бой.

После освобождения от националистов города Пески донецкие ополченцы атаковали укрепления украинских боевиков вблизи автодороги на Первомайское. Подразделениям 11 полка НМ ДНР, батальону "Сомали" и республиканскому спецназу удалось взять опорный пункт националистов за пять дней непрерывных атак.

В настоящий момент штурмовые группы 11 полка вышли на окраины Первомайского, а значит боевики в Донецком аэропорте оказались под угрозой планового удара, пишет издание "Военное обозрение".

Ранее российские военкоры сообщили, что командование ВС РФ перебрасывает дополнительные силы на Северское направление, чтобы взломать последние линии обороны украинских боевиков.