Бойцы группировки "Отважные" продолжают развивать наступление на Северском направлении. Боевики ВСУ отступают, минируя брошенные позиции запрещёнными минами "Лепесток". Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской весны".

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