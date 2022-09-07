Алёхин: российские бойцы продолжают успешно отражать атаки украинской армии

Попытки контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область можно рассматривать в качестве переломного момента спецоперации. Об этом заявил полковник запаса Геннадий Алёхин.

В интервью URA.RU он отметил, что боевики ВСУ не смогли загнать российских военных в капкан неподалёку от Давыдова Брода. По его словам, украинская армия столкнулась со значительными потерями в живой силе и технике.

Как пояснил Алёхин, ВСУ оказались в "огневом мешке" Андреевского коридора. Он добавил, что небольшие успехи украинских солдат возле населённых пунктов Ольгино и Высокополье никак не повлияли на ход боевых действий.

"Российское подразделение бойцов успешно продолжает отражать атаки ВСУ", — подчеркнул полковник запаса.

Алёхин также поделился, что армейская авиация и ударные вертолёты отлично помогают российской артиллерии в борьбе с ВСУ.