Попытки контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область можно рассматривать в качестве переломного момента спецоперации. Об этом заявил полковник запаса Геннадий Алёхин.
В интервью URA.RU он отметил, что боевики ВСУ не смогли загнать российских военных в капкан неподалёку от Давыдова Брода. По его словам, украинская армия столкнулась со значительными потерями в живой силе и технике.
Как пояснил Алёхин, ВСУ оказались в "огневом мешке" Андреевского коридора. Он добавил, что небольшие успехи украинских солдат возле населённых пунктов Ольгино и Высокополье никак не повлияли на ход боевых действий.
"Российское подразделение бойцов успешно продолжает отражать атаки ВСУ", — подчеркнул полковник запаса.
Алёхин также поделился, что армейская авиация и ударные вертолёты отлично помогают российской артиллерии в борьбе с ВСУ.
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Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.