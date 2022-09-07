Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об отправке на специальную военную операцию бойцов двух элитных спецподразделений.
"В Донбасс отправились лучшие сыны чеченского народа — воины двух элитных специальных подразделений — полка "Север" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ и батальона "Юг" ФСВНГ РФ", — написал в своём аккаунте мессенджера глава Чечни.
Он отметил, что в рядах объединённой армии они будут выполнять задачи, поставленные Владимиром Путиным.
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