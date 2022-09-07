Главком ВСУ Залужный признал нанесение ударов по аэродрому близ Новофёдоровки

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный впервые сделал заявление о взрывах на военном аэродроме около населённого пункта Новофёдоровка. Генерал признал, что Киев причастен к событиям в Крыму, которые произошли в начале августа.

Залужный и первый заместитель главы комитета Рады по обороне Михаил Забродский заявили, что украинские войска нанесли ракетные удары по аэродрому в районе города Саки и отметили, что России следует "более остро почувствовать на себе потери и поражения". Кроме этого, киевские чиновники подчеркнули, что ВСУ прилагают все усилия, чтобы боевые действия были перенесены на территорию Крыма.

"Один из таких успехов уже достигнут. И это наши успешные ракетные удары по военному аэродроме в городе Саки в Крыму", — сообщается в издании "Укринформ".