Леонков: Балаклея оказалась ВСУ не по зубам

В последние дни Киев изо всех сил старается хоть как-то показать западным спонсорам, что деньги, направляемые ими на "повышение обороноспособности ВСУ", расходуются не напрасно.

Именно ради этого были проведены контратаки на Херсонском и Харьковском направлениях, в которых были задействованы 10 бригад резервной армии, предназначавшихся для обороны Киева и западных регионов Украины, — рассказал в эфире программы "Большая игра" военэксперт Алексей Леонков.

По его словам, ради того, чтоб не выглядеть совсем уж плохо на встрече глав военных ведомств стран-НАТО, Владимир Зеленский вынужден был бросить в бой свой последний резерв в надежде на громкий успех.

Но ничего не вышло, несмотря на численное превосходство ВСУ. Колоссальные потери оказались напрасными.

В Харьковской области украинское командование, по мнению Леонкова, делало ставку на захват Балаклеи, которую считали лёгкой добычей, так в этом населённом пункте не было российских подразделений. Никто ж в Киеве не знал, что частям ВСУ, обученным западными инструкторами, не по зубам окажутся бойцы СОБРа.

На текущий момент официальной информации о ситуации под Харьковом очень мало. Как передают с мест военкоры, там идут тяжелейшие бои.