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Леонков дал оценку наступления ВСУ на Херсон и Балаклею: "Успеха не будет"

Силовые структуры

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что в качестве ударной силы в ходе наступления на Херсонском и Изюмском направлениях украинские войска выбрали "резервную армию", которая должна была держать Киев и западную Украину.

Леонков дал оценку наступления ВСУ на Херсон и Балаклею: "Успеха не будет"

На Херсонском направлении ВСУ планировали взять под контроль Запорожскую АЭС и оккупировать Энергодар, считает эксперт. А основной задачей наступательных действий на Балаклею является захват складов с боеприпасами. Также ВСУ намерены взять под контроль Изюм и окружить части союзных войск, заявил Леонков.

"Этим планам и наступлениям успеха не будет. Потому что все они разбиваются об мужество, стойкость и героизм нашей союзной армии, которая за шесть месяцев СВО приобрела бесценный боевой опыт. Боеспособность нашей союзной армии достигла почти 100% показателей", — отметил военный эксперт в своём Telegram-канале.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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