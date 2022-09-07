Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что в качестве ударной силы в ходе наступления на Херсонском и Изюмском направлениях украинские войска выбрали "резервную армию", которая должна была держать Киев и западную Украину.
На Херсонском направлении ВСУ планировали взять под контроль Запорожскую АЭС и оккупировать Энергодар, считает эксперт. А основной задачей наступательных действий на Балаклею является захват складов с боеприпасами. Также ВСУ намерены взять под контроль Изюм и окружить части союзных войск, заявил Леонков.
"Этим планам и наступлениям успеха не будет. Потому что все они разбиваются об мужество, стойкость и героизм нашей союзной армии, которая за шесть месяцев СВО приобрела бесценный боевой опыт. Боеспособность нашей союзной армии достигла почти 100% показателей", — отметил военный эксперт в своём Telegram-канале.
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Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.