Председатель парламента Турции Мустафа Шентоп сообщил, что пока Стокгольм и Хельсинки игнорируют требования Анкары для вступления стран в военно-политический блок НАТО.
Как отметил спикер Великого Национального собрания, финские и шведские чиновники должны выступить против Рабочей партии Курдистана и других радикалов.
"Но пока никаких шагов не предпринято", — подчеркнул Шентоп, слова которого приводит Aydınlık.
Вместе с этим депутат сказал, что Турция одобряет решение Стокгольма и Хельсинки стать частью альянса НАТО.
Ранее журналист Харисон Касс предупредил, что шведский истребитель четвёртого поколения JAS 39 Gripen может "взбесить Россию" по причине своих возможностей.
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