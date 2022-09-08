Шентоп: Швеция и Финляндия до сих пор не выполнили договорённости с Турцией

Председатель парламента Турции Мустафа Шентоп сообщил, что пока Стокгольм и Хельсинки игнорируют требования Анкары для вступления стран в военно-политический блок НАТО.

Как отметил спикер Великого Национального собрания, финские и шведские чиновники должны выступить против Рабочей партии Курдистана и других радикалов.

"Но пока никаких шагов не предпринято", — подчеркнул Шентоп, слова которого приводит Aydınlık.

Вместе с этим депутат сказал, что Турция одобряет решение Стокгольма и Хельсинки стать частью альянса НАТО.

Ранее журналист Харисон Касс предупредил, что шведский истребитель четвёртого поколения JAS 39 Gripen может "взбесить Россию" по причине своих возможностей.