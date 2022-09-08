Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что референдумы по вхождению в состав Российской Федерации в Донецкой и Луганской народных республиках, а также освобождённых территориях Украины необходимо провести как можно скорее.
"Киевский режим будет пытаться этому помешать и запугать людей вне зависимости от даты. Но это у нацистов не получится", — отметил.
По словам Аксёнова, Республика готова предоставить любую необходимую помощь для организации мероприятия.
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