Аксёнов: чем быстрее будут проведены референдумы в ЛДНР, тем лучше

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что референдумы по вхождению в состав Российской Федерации в Донецкой и Луганской народных республиках, а также освобождённых территориях Украины необходимо провести как можно скорее.

"Киевский режим будет пытаться этому помешать и запугать людей вне зависимости от даты. Но это у нацистов не получится", — отметил.

По словам Аксёнова, Республика готова предоставить любую необходимую помощь для организации мероприятия.