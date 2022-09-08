В Министерстве обороны России проинформировали, что в районах населённых пунктов Украинка, Зелёный Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские националисты 59-й мотопехотной бригады ВСУ из-за больших потерь личного состава отказались воевать и оставив боевые позиции, отступают в тыл.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.