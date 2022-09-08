МО РФ: ВСУ на Николаевщине оставляют свои позиции и бегут в тыл

В Министерстве обороны России проинформировали, что в районах населённых пунктов Украинка, Зелёный Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские националисты 59-й мотопехотной бригады ВСУ из-за больших потерь личного состава отказались воевать и оставив боевые позиции, отступают в тыл.