Замначальник Генштаба ВСУ Алексей Громов ВСУ отчитался о возвращении под контроль Украины на Харьковском направлении более 20 населённых пунктов.
Громов заявил, что общая площадь возвращённой территории на Харьковском и Южнобужском направлениях составляет более 700 квадратных километров. Он рассказал, что на Харьковском направлении идут активные бои с 5 сентября.
"В настоящее время военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов", — сказал представитель командования ВСУ.
Ранее в Минобороны РФ объяснили, что Вооружённые силы Украины не наступали на Николаева-Криворожском направлении из-за серьёзных потерь, а в Николаевской области военнослужащие ВСУ отказались выполнять поставленные задачи и отступили.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Продолжается военное противостояние за Балаклею.