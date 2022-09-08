В Генштабе ВСУ заявили, что вернули под контроль более 20 населённых пунктов

Замначальник Генштаба ВСУ Алексей Громов ВСУ отчитался о возвращении под контроль Украины на Харьковском направлении более 20 населённых пунктов.

Громов заявил, что общая площадь возвращённой территории на Харьковском и Южнобужском направлениях составляет более 700 квадратных километров. Он рассказал, что на Харьковском направлении идут активные бои с 5 сентября.

"В настоящее время военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов", — сказал представитель командования ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ объяснили, что Вооружённые силы Украины не наступали на Николаева-Криворожском направлении из-за серьёзных потерь, а в Николаевской области военнослужащие ВСУ отказались выполнять поставленные задачи и отступили.